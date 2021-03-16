Антитіла не можуть з'явитися миттєво, пояснює експерт.

Антитіла, що захищають людину від коронавірусної хвороби, з'являються в неї на 22-25 день після вакцинації.

Про це заявив гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина в ефірі "Громадського радіо".

"У нас є дані доказових журналів наукових у яких доведено, що антитіла починають працювати десь на 22-25 день після вакцинації. Це значить, що організм не миттєво напрацьовує імунітет, йому для цього треба щонайменше три тижні", - сказав експерт.

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За його словами, напрацювання імунітету – це досить тривалий процес, він відрізняється в залежності від вакцини. У якості прикладу він навів зараження коронавірусом головного санлікаря України Віктора Ляшка, яке сталося через 13 днів після вакцинації. За його словами, людина може вакцинуватись уже зараженою, або підхопити коронавірус на перший чи другий день після вакцинації.

"Це не означає, що вона захворіла внаслідок вакцинації, це означає, що співпало з вакцинацією і організм не напрацював той імунітет, який захистить цю людину від захворювання", – підкреслив Родина.

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Автор: Юрій Годован