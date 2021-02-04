За словами експерта, світ не встигає виготовляти вакцини.

Відомий львівський лікар Тарас Жиравецький пояснив, чому вакцинацію від коронавірусу не слід вважати панацеєю.

Читайте такожТретьої хвилі коронавірусу в Україні може й не бути: лікар назвав умовуСвою думку з цього приводу він висловив в інтерв’ю УНІАН.

«Однозначно відповісти важко. По-перше, вакцинація не захищає на 100%. В Ізраїлі після вакцинування першою дозою є багато повторних випадків ковіду і різкого спаду пандемії поки що там немає. Антитіла виробляються через 2-3 тижні після введення другої дози вакцини. Тому, якщо говорити про кількість вакцин, то їх потрібно буде вдвічі більше доз, ніж є населення», – зазначив лікар.

На його думку, вакцинувати геть усіх громадян великих країн нереально:

«Я, наприклад, важко уявляю, як можуть у США зробити щеплення усім 300 млн населення. Чи Бразилія, у якій проживає 260 млн людей. А про Африку та Індію, з півтора мільярда населення, взагалі мова не йде».

За словами лікаря, світ не встигає з виготовленням вакцин, тому пішов розподіл між бідними та багатими країнами:

«Україні нічого не залишається, як чекати на якісну вакцину. Але треба розуміти, що масово, як в Ізраїлі, у нас вакцинувати не будуть. Адже, по-перше, там населення всього 8,5 млн, а не 40 млн, як у нас. По-друге, територія країни значно менша. По-третє, не можна порівнювати наші медичні системи».

При цьому Тарас Жиравецький назвав категорії населення, які, на його думку, можна не вакцинувати:

«Дітей я б не радив вакцинувати, адже у них перебіг хвороби проходить досить легко. Також не варто вакцинувати тих, хто вже перехворів, бо, як вже казав, вдруге захворіти практично неможливо. Я, наприклад, вакцинуватись не буду, бо перехворів і маю антитіла».

Вакцинація від COVID-19 в Україні: що відомо

30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

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117 тис. доз вакцини будуть розподілені для імунізації працівників лікарень, у яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19, та членів бригад з імунізації, які проводитимуть вакцинацію населення.

Протягом першого півріччя 2021 р., починаючи з лютого, Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Вже в лютому має розпочатися вакцинація першої пріоритетної групи.

Кампанія з вакцинації в Україні буде проводитися в 5 етапів, упродовж яких буде вакциновано 9 пріоритетних груп населення: медпрацівники; військовослужбовці ООС; працівники соціальної сфери; персонал та люди, які перебувають в інтернатах для людей похилого віку, будинках дитини тощо; літні люди віком від 60 років; працівники сфери освіти; співробітники ДСНС, поліції, Нацгвардії, СБУ, військовослужбовці ЗСУ; персонал і люди, які перебувають у місцях обмеження та люди з хронічними захворюваннями.

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Автор: Катерина Шварц