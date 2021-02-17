На сайті буде актуальна статистика про перебіг вакцинальної кампанії в Україні.

Міністерство охорони здоров’я запустило інформаційний портал з питань вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ у своєму каналі в Telegram.

Читайте такожУ Британії закликали зупинити бойові дії по всьому світу для вакцинації проти коронавірусуПортал vaccination.covid19.gov.ua є офіційним джерелом інформації, де можна дізнатися про етапи та цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися та як відбуватиметься сам процес вакцинації в Україні.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, це перша версія порталу з базовою інформацією для громадян, зокрема з налаштуваннями для людей з порушеннями зору. До кінця лютого у порталу з'являться додаткові розділи та мобільна версія.

«Після оновлення сайт розділять на дві частини. Одна міститиме інформацію для широкої аудиторії, а друга – спеціалізовану інформацію для медичних працівників», – розповів міністр.

Окрім того, на сайті будуть інформаційні панелі зі статистичними даними про перебіг вакцинальної кампанії в Україні. Усю інформацію обіцяють оновлювати в режимі, наближеному до реального часу.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що вакцинальна кампанія проти COVID-19 розпочнеться в Україні вже цього тижня.

В Україні вже розпочалися практичні навчання мобільних бригад для імунізації від COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію. Примусово українців не вакцинуватимуть.

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Автор: Юлія Петриченко