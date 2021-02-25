Міністр каже, що вакцинувати потрібно як мінімум 60% українців.

Незважаючи на те, що українські медики поки не висловлюють готовності масово вакцинуватися від коронавірусу, статистика по цьому процесу не є вироком.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Степанов каже: за даними соціологів, близько 43% громадян готові погодитися на безкоштовну вакцинацію.

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"Ми вважаємо, що це дуже мало. Саме тому ми проводимо максимальну комунікаційну кампанію по збільшенню людей, які повинні вакцинуватися. Ми говоримо про те, чому треба робити щеплення. Тому що вакцина - це той квиток, який захистить від хвороби такий, як коронавірус. Це той квиток, який може захистити від смерті. Тому вакцинація - це дуже потрібно", - сказав міністр.

Глава МОЗ повідомив, що мінімальний відсоток вакцинованих, який повинен бути в нашій країні, це не менше 60%. Саме з цієї цифри починає стартувати формування колективного імунітету.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого Міністерство охорони Здоров'я зареєструвало вакцину від Covid-19 Oxford / AstraZeneca (торгова назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом і британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Великобританія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

24 лютого відбувся старт вакцинації проти COVID-19, за добу було проведено 159 щеплень першою дозою.

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Автор: Юрій Годован