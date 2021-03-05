Міністр наголошує, що українці вакцинуватимуться виключно безпечними вакцинами, з доведеною ефективністю.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначає, що до кінця 2021 року буде закінчено вакцинацію всіх без виключення громадян України, старших за 18 років.

Читайте такожУ МОЗ розказали, коли поза чергою вакцинуватимуть від COVID-19 публічних осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Відповідаючи на запитання щодо кінцевого терміну вакцинації громадян України, Степанов нагадав, що передбачено 5 етапів вакцинації.

"До кінця 2021 року ми закінчимо вакцинацію всіх без винятку громадян України старше 18 років. Тому що дітей ми не вакцинуємо", - сказав він.

Чиновник також запевнив, що українці будуть вакцинуватися виключно безпечними вакцинами, з доведеною ефективністю.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації від COVID-19. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, жителі і персонал будинків престарілих, військовослужбовці в районі проведення ООС, а також публічні особи для популяризації кампанії з вакцинації.

Щеплення проводять вакциною, розробленою Оксфордським університетом і британсько-шведською компанією AstraZeneca (торгова назва CoviShield) і виробленої в Індії за Ліцензією Oxford/AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання надали Великобританія, Європейський Союз та Індія.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська