Президент висловив впевненість, що Україна отримає перший мільйон доз вакцин від COVID-19 вже в лютому.

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна отримає 10 млн доз вакцин від COVID-19 до літа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Я впевнений, що до літа ми будемо мати 10 млн доз вакцин, може більше. Поставлена задача – де тільки є вакцини – ми беремо вакцини», - зазначив він.

«Я знаю, що європейські країни перевіряють, скільки людей готові вакцинуватись і роблять графік», - додав Зеленський.

За словами глави держави, у листопаді він попросив віце-прем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра охорони здоров’я Максима Степанов підготувати велику платформу, щоб люди мали можливість записуватись на вакцинацію від COVID-19.

«Ми отримали графік постачання вакцин в Україну і під цей графік, щоб людина отримала зворотній зв’язок від цієї платформи, щоб людина розуміла приблизну дату, в яку вона може отримати вакцину з геолокацією, та таке інше. Вони це підготують до першого масового вакцинування, ця платформа з’явиться», - запевнив Зеленський.

Також президент висловив впевненість, що Україна отримає перший мільйон доз вакцин від COVID-19 в лютому.

Вакцинація від коронавірусу Україні: що потрібно знати

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Костянтин Гончаров