Раніше повідомлялось, Україна може не встигнути використати всі дози вакцини, враховуючи нинішні темпи вакцинації.

У МОЗ запевнили, що Україна встигне використати вакцину CoviShield до липня 2021 року.

Про це повідомив керівник експертної групи з питань імунопрофілактики Міністерства охорони здоров’я Сергій Литовка, пише hromadske.

Він сказав, що в партії, яка прибула до України, лише 500 тисяч доз вакцини, тому препарат встигнуть використати до липня, коли у нього спливе термін придатності.

Як повідомлялось раніше, термін придатності вакцини від коронавірусу CoviShield спливає 23 червня поточного року, і Україна може не встигнути використати всі дози вакцини, враховуючи нинішні темпи вакцинації.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни до Національного плану вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 позачергово для популяризації вакцинальної кампанії.

Зараз в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за Ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Олег Давигора