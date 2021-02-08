За словами президента Володимира Зеленського, вирішивши питання поставок вакцин в Україну, влада стикнулась з недовірливим ставленням переважної більшості громадян до щеплень.

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір зробити щеплення від COVID-19 для підвищення довіри українців до вакцинації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Вирішивши питання поставок вакцин в Україну, ми стикнулись з новою проблемою – це недовіра до щеплень та відмова від вакцинації чималої частини населення – це нове, але я вважаю, дуже серйозне сучасне питання, яке всім нам належить вирішити», - сказав президент.

При цьому він зазначив, що має намір зробити щеплення від коронавірусу.

«Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, безпечна та потрібна», - сказав Зеленський.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX має отримати вакцину виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

Згідно з даними опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного в середині січня, 43% українців готові вакцинуватись від COVID-19 за умови, якщо щеплення буде безкоштовним, не готові – 52%.

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Автор: Костянтин Гончаров