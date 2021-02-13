Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

На вакцинацію від коронавірусу вже записалися 58 тис. медичних працівників.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна.

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Він уточнив, що це персонал лікарень, які приймають хворих на COVID-19, і члени бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають до хворих.

За словами Ляшка, всі залишки доз вакцин із перших поставок будуть відправлені військовим, іншим лікарям первинної ланки медичної допомоги тощо.

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Як повідомляв УНІАН, вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

Під час першого етапу планують роботи щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19. Їм робитимуть щеплення вакцинами, які Україна отримає в рамках глобальної ініціативи COVAX. Це 117 тис. доз.

За даними МОЗ, в Україні щеплення від COVID-19 мають отримати понад 402,1 тис. медпрацівників.

Кампанія з вакцинації в Україні буде проводитися в 5 етапів, упродовж яких буде вакциновано 9 пріоритетних груп населення.

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Автор: Леся Лещенко