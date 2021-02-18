Максим Степанов стверджує, що країна була повністю готовою до початку вакцинації 15 лютого.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що постачання вакцин проти коронавірусу в Україну затримали бюрократичні процедури.

Про це розповів у ефірі телеканалу "Україна 24".

Степанов стверджує, що країна була повністю готовою до початку вакцинації 15 лютого.

"Грунтувалися всі наші переконання виходячи з тих контрактів, які укладені, зобов'язань, які взяли компанії, зокрема і COVAX, яка чітко сказала, що 117 тис. доз Pfizer надійде в середині лютого. Виникли певні бюрократичні процедури, я маю на увазі в COVAX, які затримали прихід цієї вакцини", – сказав він.

Степанов зазначив, що 117 тис. доз вакцин від Pfizer надійдуть в Україну до кінця лютого, а до кінця тижня мають прибути перші 500 тис. доз вакцини від AstraZeneca.

Міністр запевнив, що вакцинацію розпочнуть цього місяця.

"Із приводу конкретної дати можу сказати: приїжджає вакцина – і наступного дня ми починаємо. Перше, ніж ми почнемо вакцинуватися – це саме вакцина AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute в Індії. Ми дійсно отримали всі документи на реєстрацію вакцин Pfizer, AstraZeneca і Sinovac. Думаю, ми досить швидко зареєструємо", – додав він.

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Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Впродовж останніх тижнів представники МОЗ заявляли, що вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться від 15 лютого. Але ще тоді попереджали, що можливі затримки.

У понеділок 15 лютого Степанов заявив, що "вакцина трошки затримується" і її варто очікувати 16 – 17 лютого. При цьому міністр запевнив, що процес відвантаження першої партії вакцин в Україну вже розпочався.

Очільник МОЗ заявив, що дату 15 лютого він називав ґрунтуючись на інформації про постачання вакцин. Але нині "виникли певні технічні проблеми логістичного характеру".

Тепер Максим Степанов розраховує, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня.

Нагадаємо, що до кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.

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Автор: УНІАН