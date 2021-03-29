Разом з тим заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер порадив громадянам записатися для листа очікування вакцинації від COVID-19, аби якнайшвидше отримати щеплення.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, чи будуть обмеження у вакцинації проти COVID-19 громадян, які не записалися до листа очікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер повідомив на брифінгу.

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"Нас часто запитують, що якщо людина відсутня у списку очікування, чи буде це обмеженням для її вакцинації при настанні відповідного етапу для її цільової групи. Тобто, якщо ви не записалися, чи вакцинують вас, коли настане ваша черга. Ні, це не буде для вас якимось обмеженням. Але я б радив для того, щоб пришвидшити цей процес, бути в цьому списку", - сказав Кучер.

За його словами, найчастіше до листа очікування вакцинації записуються люди віком від 21 до 39 років, найрідше - понад 80 років.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: подробиці

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримали 198 тис. 465 осіб, з них отримали першу дозу – 198 тис. 464 особи.

Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 364 тис. 104 особи.

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Автор: Леся Лещенко