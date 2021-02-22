За словами президента, українська влада робить пріоритети в питанні імунізації українців від коронавірусної хвороби на вакцинах виробництва Pfizer/BionTech та AstraZeneca.

Президент Володимир Зеленський назвав вакцину AstraZeneca від COVID-19, перша партія якої прямує в Україну, однією з найкращих, які на сьогодні розроблені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» у Києві.

У відповідь на запитання журналістки щодо ефективності вакцини від COVID-19 CoviShield, яку виготовляють у індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією Oxford-Astra Zeneca, та термінів її прибуття в Україну, Зеленський сказав: «Не хочу говорити, коли прибуде, хочу дочекатися, коли вона прибуде. Це одна з найкращих вакцин. Із заводу виїхала в нашому напрямку…Щодо ефективності - вона одна з найкращих, яка є на сьогодні з вакцин. Ми говоримо про дві вакцини, на які ми ставимо перший пріоритети – це Pfizer та AstraZeneca», - заявив президент.

«Ми говоримо про першу партію саме AstraZeneca, але в Індії ми окремо спілкуємося про ще одну вакцину», - додав глава держави.

Вакцина CoviShield: що про неї відомо

Covishield - це індійська назва вакцини Oxford-Astra Zeneca, розробленої у Британії. Індійський регулятор, що контролює обіг лікарських засобів, одобрив її виробництво.

Вакцину Oxford-Astra Zeneca виробляють у місцевому Інституті сироватки крові: він виготовляє понад 50 мільйонів доз на місяць.

Вакцину Covishield виготовляють з ослабленої версії вірусу застуди шимпанзе. Щеплення нею роблять двічі з інтервалом 4-12 тижнів, її можна безпечно зберігати при температурі від 2°С до 8°С.

Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-Astra Zeneca показали, що коли людям вводили половину дози, а потім повну дозу, ефективність досягла 90%.

Україна має стати однією з перших країн, які отримають цю вакцину з Індії у лютому.

Одні з перших партій вакцин Covishield вже відправили в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму та Сейшели.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

21 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca вже везуть з Індії в Україну. За його словами, зараз вакцина транспортується до Мумбаї, потім - вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі - днями прибуде в Київ.

Вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Нині в Україні розпочався процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac Biotech.

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Автори: Олег Давигора, Костянтин Гончаров