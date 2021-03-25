Щеплення українцям роблять вакциною CoviShield, виробленою за ліцензією в Індії.

В Україні не зафіксовано смертей внаслідок вакцинації від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час прес-конференції на тему: "Перша трансплантація нирки в найбільшій дитячій лікарні України НДСЛ "Охматдит".

"У нас не було смертей в регіонах від вакцин. Жодної. У нас були зафіксовані смерті людей, які до того вакцинувалися", - сказав міністр.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 155 тис. 587 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Смерть жінки після вакцинації

Ввечері 23 березня в смт. Чорноморське Одеської області померла жінка-військовослужбовець, якій напередодні зробили щеплення від COVID-19.

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За даними МОЗ, жінка була вакцинована 21 березня разом з іншими бійцями однієї з військових частин. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. Того ж дня з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано.

Також МОЗ з посиланням на висновки судово-медичної експертизи повідомило, що причиною смерті жінки стала гостра серцево-судинна недостатність.

Смерть провізора: що відомо

24 березня, у Чернівцях помер провізор аптеки, який отримав щеплення 15 березня. За попередньою інформацією, причина смерті – гострий мозковий інсульт. Також чоловік мав тяжкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

Розслідування серйозних випадків несприятливих випадків після імунізації мають проводити групи з оперативного реагування, які створені у кожному адміністративному підрозділі з охорони здоров'я у регіонах.

Побічні реакції на вакцинацію в Українців

Сьогодні, 25 березня, заступник глави МОЗ Ігор Іващенко заявив, що в Україні зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій після введення вакцини від CОVID-19. Це переважно головний біль, тимчасове підвищення температури тіла, втома.

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Автор: Леся Лещенко