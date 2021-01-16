Водночас, як наголошують у Всесвітній організації охорони здоров'я, глобальне впровадження вакцинації виявило кричущу нерівність у доступі до цього «життєво важливого інструменту».

У 47 країнах світу, які мають переважно високий рівень доходу, уже введено більш як 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

Про це йшлося під час організованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) віртуального форуму, в якому взяли участь понад 2,8 тис. вчених зі 130 країн.

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Зокрема, учасники форуму обговорили безпечність та ефективність існуючих вакцин проти вірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, і нових вакцин-кандидатів, способи оптимізації обмеженої пропозиції вакцин та необхідність додаткових досліджень їх безпечності.

«Розробка та затвердження декількох безпечних і ефективних вакцин менш ніж через рік після виділення та секвенування (набір біохімічних методів встановлення послідовності нуклеотидних основ – УНІАН) цього вірусу є науковим досягненням, що вражає», - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

За його словами, схвалення перших декількох вакцин від коронавірусу не означає, що робота зроблена, триває розробка нових вакцин, які необхідно оцінити, «щоб переконатися, що у нас достатньо доз для вакцинації всіх».

Згідно з повідомленням, у 47 країнах світу, які мають переважно високий рівень доходу, уже введено більш як 30 млн доз вакцини від коронавірусу.

Водночас, як наголошують у ВООЗ, глобальне впровадження вакцинації виявило кричущу нерівність у доступі до цього «життєво важливого інструменту».

Експерти погодилися з необхідністю проведення досліджень щодо застосування вакцин серед різних цільових груп населення, а також щодо стратегій і графіків проведення вакцинації.

Крім того, вони обговорили вплив нових штамів SARS-CoV-2 на ефективність вакцин, вплив вакцин на передачу інфекції та необхідність розробки платформ для вакцин наступного покоління.

«Світу потрібні кілька вакцин, які працюють для різних груп населення, щоб задовольнити глобальний попит і припинити спалах COVID-19. В ідеалі це будуть одноразові вакцини, які не потребують холодового ланцюга, можуть бути доставлені без голки і шприца й придатні для великомасштабного виробництва», - заявив директор Центру розробки вакцин Університету Меріленд професор Майк Левін.

Крім того, вказується, що онлайн-форум завершився підписанням угоди про створення платформи ВООЗ для глобального обміну новою інформацією про дослідження вакцин на предмет їх ефективності та безпечності.

Лідерами за кількістю щеплень на 100 осіб є Ізраїль (25 доз на 100 осіб), Об’єднані Арабські Емірати (15 доз на 100 осіб) та Королівство Бахрейн (10 доз на 100 осіб).

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2020 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, зараз на стадії доклінічних випробувань перебувають 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, з них 15 - третій, останній етап.

Поширення коронавірусу у світі

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Автор: Костянтин Гончаров