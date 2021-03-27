Дев'ятирічні дівчата-близнюки отримали щеплення від Pfizer і стали першими учасниками випробування вакцини проти COVID-19 для дітей до 12 років.

Компанія Pfizer почала клінічні випробування вакцини COVID-19 для дітей у віці від 6 місяців до 11 років.

Як пише Insider, першими в черзі були дев'ятирічні дівчатка-близнюки, які отримали перші дози в минулу середу в Університеті Дьюка.

Це випробування є продовженням масштабного дослідження Pfizer з тестування вакцини для дітей у віці від 12 до 15 років.

Читайте такожPfizer почала тестувати вакцину від коронавірусу на дітях

"Нас обнадіяли дані з групи від 12 до 15», - сказала в інтерв'ю New York Times Шарон Кастільо, прес-секретар Pfizer, що спонукало компанію почати випробування на дітях раніше, ніж вони спочатку планували.

Pfizer разом з Moderna і AstraZeneca тестують вакцину проти COVID-19 для дітей. Moderna почала випробування цього місяця, а AstraZeneca - у лютому.

Невелике випробування буде проходити з трьома різними дозами (10, 20 і 30 мікрограмів) серед 144 дітей по всьому світу. Дорослим же дають дві дози по 30 мкг з інтервалом 21 день.

Дослідники розділять учасників на три вікові групи - від 5 до 11 років, від 2 до 4 років і від 6 місяців до 2 років. Фахівці стежать за побічними ефектами і рівнем антитіл, що виробляються кожною дозою.

Після вибору найбільш безпечної та ефективної дози випробування вже охопить 4500 дітей: дві третини отримають вакцину, а одна третина отримає плацебо.

Результати цього випробування очікуються не раніше другої половини цього року.

За словами науковців, дітям необхідно пройти вакцинацію, щоб домогтися колективного імунітету.

Доктор Шилпа Патель, педіатр з Нью-Джерсі, вважає, що нове випробування Pfizer - це чудовий крок, і планує вакцинувати своїх дітей шкільного віку, коли прийде їх черга робити укол.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко