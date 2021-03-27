Компанія Pfizer почала клінічні випробування вакцини COVID-19 для дітей у віці від 6 місяців до 11 років.
Як пише Insider, першими в черзі були дев'ятирічні дівчатка-близнюки, які отримали перші дози в минулу середу в Університеті Дьюка.
Це випробування є продовженням масштабного дослідження Pfizer з тестування вакцини для дітей у віці від 12 до 15 років.
Читайте такожPfizer почала тестувати вакцину від коронавірусу на дітях
"Нас обнадіяли дані з групи від 12 до 15», - сказала в інтерв'ю New York Times Шарон Кастільо, прес-секретар Pfizer, що спонукало компанію почати випробування на дітях раніше, ніж вони спочатку планували.
Pfizer разом з Moderna і AstraZeneca тестують вакцину проти COVID-19 для дітей. Moderna почала випробування цього місяця, а AstraZeneca - у лютому.
Невелике випробування буде проходити з трьома різними дозами (10, 20 і 30 мікрограмів) серед 144 дітей по всьому світу. Дорослим же дають дві дози по 30 мкг з інтервалом 21 день.
Дослідники розділять учасників на три вікові групи - від 5 до 11 років, від 2 до 4 років і від 6 місяців до 2 років. Фахівці стежать за побічними ефектами і рівнем антитіл, що виробляються кожною дозою.
Після вибору найбільш безпечної та ефективної дози випробування вже охопить 4500 дітей: дві третини отримають вакцину, а одна третина отримає плацебо.
Результати цього випробування очікуються не раніше другої половини цього року.
За словами науковців, дітям необхідно пройти вакцинацію, щоб домогтися колективного імунітету.
Доктор Шилпа Патель, педіатр з Нью-Джерсі, вважає, що нове випробування Pfizer - це чудовий крок, і планує вакцинувати своїх дітей шкільного віку, коли прийде їх черга робити укол.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
- У Маріуполі від COVID-19 померла двомісячна дитина: наймолодша жертва коронавірусу в країні
- В Україні за добу коронавірусом інфікувалася рекордна кількість дітей - Радуцький
- Коронавірус у дітей стає агресивніше: як змінився перебіг хвороби (відео)
- Регіон Італії планує закупити російську вакцину від COVID-19
- ВООЗ стурбована інформацією про можливу контрабанду вакцин від коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram