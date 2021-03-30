Питання про роботу літніх майданчиків взагалі не розглядається, зазначив голова служби.

В Києві наразі не планують давати дозвіл на роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів, оскільки це не передбачено нормами жорсткого карантину.

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Як повідомляє "РБК-Україна", про це в коментарі журналістам заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, зараз у столиці дозволена робота закладів громадського харчування тільки на винос і при адресній доставці.

"Питання про роботу літніх майданчиків не розглядається взагалі", - зазначив Рубан.

Карантин в Києві

З 23 березня в Києві діє "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, що передбачає жорсткі карантинні заходи. На рівні місцевої влади карантин запровадили ще 20 березня.

З 1 до 12 квітня у Києві заборонили проведення продуктових ярмарків. До такого кроку вдалися через погіршення епідеміологічної ситуації у столиці.

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Автор: Дмитро Захаров