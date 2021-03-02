Є три шляхи реєстрації в онлайн-чергу на вакцинацію – телефоном через контакт-центр МОЗ, в мобільному додатку «Дія» та через комп’ютер на сайті «Дія».

З 1 березня 2021 року всім охочим українцям надали право стати в онлайн-чергу на вакцинацію від коронавірусу.

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Кореспондент УНІАН вирішив на власному досвіді перевірити, наскільки це легко та швидко.

Загалом, є три шляхи реєстрації в онлайн-чергу на вакцинацію – телефоном через контакт-центр МОЗ, в мобільному додатку «Дія» та через комп’ютер на сайті «Дія». Ми вибрали останній варіант.

Перше, що впадає в око, – сайт «Дії» не підвисав з моменту початку онлайн-реєстрації на вакцинацію 1 березня. Чи то систему нарешті налагодили так добре (ми всі пам’ятаємо, як сайти державних установ обвалювалися в моменти пікового навантаження), чи то просто немає ажіотажу. Втім, за даними МОЗ, в Україні на вакцинацію від COVID-19 за один день вже записались майже 45 тисяч осіб.

Сам процес реєстрації займає дві-три хвилини, якщо ви вже зареєстровані в «Дії». Якщо ж ні, то доведеться докласти трохи зусиль.

Система пропонує два варіанти реєстрації – за допомогою електронного підпису та Bank ID НБУ. У випадку електронного підпису є цілих п’ять варіантів реєстрації – від більш-менш зрозумілих «ID-картка» та «Mobile ID» до доволі загадкових «Токен», «Хмарне сховище» чи «Файловий носій», в чому більшості українців, напевно, буде лінь розбиратися. Хоча люди, які користуються електронним підписом, стверджують, що отримати його доволі легко.

Обравши реєстрацію за допомогою Bank ID НБУ, на вас чекатиме цілих 8 кругів авторизації. Спочатку потрібно залогінитися через онлайн-банкінг свого банку, потім підтвердити свої дані перший раз, далі ввести свою електронну адресу, отримати на неї листа з кодом, вписати його, потім повторити процедуру зі своїм мобільним номером, ввести свої паспортні дані – й, нарешті, ви в системі. Тобто, для процедури вам потрібно мати банківську картку, підв’язану до онлайн-банкінгу, мобільний номер телефону та електронну адресу.

І якщо для молодих українців це цілком зрозуміло, то людям старшого віку подібний варіант авторизації може видатися заважким. Не всі ж ваші батьки та бабусі-дідусі мають банківську картку і, тим паче, електронну адресу.

Втім, як ми вже казали вище, в чергу також можна зареєструватися за телефоном в контакт-центрі МОЗ. Але чи довго доведеться «висіти на дроті», щоб зв’язатися з оператором, ми не перевіряли.

Також слід зауважити, що ніхто не знає, коли дійде «черга» та яку саме вакцину можна буде отримати. Але ж реєстрація й не зобов’язує обов’язково робити щеплення.

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Автор: Марина Григоренко