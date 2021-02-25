У столиці розпочалась кампанію з вакцинації. Під час першого етапу щеплення робитимуть медичним працівникам. Місто отримало 42 тис. 600 доз вакцини.

У Києві сьогодні планують зробити щеплення від COVID-19 близько 100 медичним працівникам.

Читайте такожУ Києві зробили перше щеплення від коронавірусуЯк передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург повідомила сьогодні під час брифінгу, що відбувся на території Олександрівської лікарні.

Гінсбург зазначила, що саме сьогодні місто розпочало кампанію з вакцинації. На цей час імунізацію проходять медпрацівники мобільних бригад, а також персонал Олександрівської лікарні, у якій минулого року було проліковано близько 7 тисяч пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19.

“У цей час, поки розпочалася ця прес-конференція, вже близько 20 співробітників провакциновано. Почувають себе добре”, - сказала Гінзбург.

За її словами, сьогодні планується зробити щеплення до 100 осіб.

Зокрема, вона представила завідувача відділення інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської лікарні Олексія Куценка, якому сьогодні першому було зроблено щеплення в лікарні.

Гінзбург додала, що Куценко перехворів COVID-19, але впевнений у необхідності проведення вакцинації.

Як повідомив сам Куценко, він бачив багато вже хворих і не вагався, робити щеплення чи не робити.

“Я вирішив самостійно, що вакцинація необхідна. І вважаю, що для того, аби збити цей шквал ковідної інфекції, необхідна масова вакцинація населення в країні”, - підкреслив лікар.

Він висловив упевненість, що вакцина, яку отримав Київ, є ефективною.

Водночас на запитання, скільки медпрацівників з його відділення погодились зробити щеплення, відповів, що лише двоє з 24, але висловив сподівання, що його приклад надихне інших також вакцинуватись.

Після щеплення Куценко також підтвердив, що почувається, як завжди, нормально.

Гінзбург додала, що отримані Києвом 42 тис. 600 доз вакцини розраховані на два етапи вакцинування людей.

Вона нагадала, що вакцинування добровільне і безкоштовне, й додала, що щеплення робитимуть згідно з затвердженим порядком імунізації певних категорій населення.

Вакцинація від коронавірусу в Києві

24 лютого столиця отримала від Міністерства охорони здоров’я 42 тис. 600 доз вакцини від коронавірусу виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield).

25 лютого у Києві почалася вакцинація від коронавірусу серед медпрацівників.

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Автор: Інна Андаліцька