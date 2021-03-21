Станом на 21 березня в ЗСУ хворіють 2 тис. 064 людини.

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 104 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу-19.

Як повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, до закладів охорони здоров'я госпіталізували 23 людини.

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Станом на 21 березня в ЗСУ хворіють 2 тис. 064 людини.

Всього за час пандемії видужали 17 тис. 312 осіб, померли - 52.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходиться 591 людина.

Також повідомляється, що з початку кампанії з вакцинації в ЗСУ 11 тис. 827 осіб отримали одну дозу вакцини.

Локдаун у Київській області з 21 березня

Заборонено:

Перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, у трамваях та тролейбусах у кількості понад 50 відсотків місць для сидіння;

Прийом відвідувачів барами, ресторанами, кафе й т. ін, окрім адресної доставки та замовлень на винос;

Обмежена робота ресторанів в готелях;

Заборонено роботу торгівельно-розважальних та дитячо-розважальних центрів;

Заборонено діяльність непродовольчих ринків/павільйонів та ярмарків;

Заборонено роботу закладів культури та проведення культурних масових заходів, басейнів, спортивних заходів. Заборона не стосується офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану спортивних заходів України та матчів командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів. Вони можуть проводитися без глядачів.

Учні всіх навчальних закладів області, крім садочків, спеціальних навчальних закладів та учнів 1-4 класів після канікул навчатимуться дистанційно;

Обмежено відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких проживають/перебувають люди похилого віку, та інші особи, що потребують особливого догляду; установ і закладів, що надають соціальні послуги людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Виняток - установи, які надають соціальні послуги екстрено.

Дозволено

Проведення релігійних богослужінь дозволено за умови забезпечення площі приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;

Дозволено роботу магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та торгівлю квітами;

Реалізація непродовольчої групи товарів може відбуватися тільки із здійсненням адресної доставки та замовлень на винос.

Локдаун у Києві

З 00:00 20 березня Київ ввів суворі карантинні епідобмеження, максимально наближені до обмежень "червоної" карантинної зони, які діятимуть до 9 квітня включно.

З 23 березня в Києві та Одеській області вводиться "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко