Глава МОЗ порадив українцям не купувати побутові товари в магазинах, а замовляти по Інтернету.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому під час посиленого карантину з 8 по 24 січня в супермаркетах заборонено продавати побутові товари, тоді як дозволено торгувати продуктами харчування та низкою інших категорій товарів.

Читайте такожВ Україні введено не локдаун, а жорсткий карантин - СтепановПро це повідомляє "Українська правда" з посиланням на заяву голови МОЗ Максима Степанова.

"Ні, COVID не поширюються активніше на іграшках, шкарпетках або батарейках, в порівнянні з кормами для тварин або насінням. Логіка тут зовсім в іншому і вона абсолютно очевидна, вона ґрунтується на законах епідеміології", - заявив він.

Степанов також навів приклад, що люди, які хочуть купити дитині іграшку і не мають потреби йти за продуктами харчування, не підуть за іграшкою в супермаркет під час посиленого карантину, а дочекаються його завершення або замовлять товар через Інтернет.

Крім того, він зазначив, що сигарети та батарейки можна купити в кіосках, робота яких не заборонена, оскільки вони не проводять прийом відвідувачів.

"Наприклад, є супермаркет, у ньому є товари на будь-який смак і будь-яку потребу, і є 100 осіб, яким потрібно придбати різні товари. 20 осіб підуть в супермаркет, щоб купити їжу, ще 20 підуть, щоб придбати засоби гігієни, наступні 20 підуть в супермаркет, щоб купити посуд або предмети побутової техніки, а інші – щоб придбати одяг, батарейки, шкарпетки. Якщо ми забороняємо реалізацію певних товарів в приміщенні магазину, то люди, яким вони необхідні, замовляють їх через інтернет-магазин і не будуть контактувати з іншими, наражаючи на небезпеку заразитися. Тобто зі ста осіб, які могли бути в супермаркеті та контактувати між собою, в супермаркеті буде лише 40. Імовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточуючих, зменшується просто в рази", - підкреслив Степанов.

Міністр зазначив, що, якби зараз не був введений посилений карантин, вже через кілька тижнів довелося б вводити "дійсно жорсткіший карантин з повною забороною деяких речей в країні, в тому числі посиленням карантинних заходів на вулицях".

Що цьому передувало

З 8 січня включно в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії поширенню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.

У цей період забороняється діяльність побутових магазинів. Інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв'язку, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, засобів захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торгових площах, не менше 60 відсотків площі яких призначені для торгівлі такими товарами, а також пальним.

Продаж інших груп товарів дозволяється тільки зі здійсненням адресної доставки замовлень.

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Автор: УНІАН