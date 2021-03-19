За його словами, таке засідання може бути проведено вже найближчим часом.

Рада національної безпеки і оборони України має намір провести засідання, присвячене локдауну у зв'язку з погіршенням ситуації з пандемією COVID-19 в Україні.

Про це сказав секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов на брифінгу, присвяченому підсумкам зустрічі членів органу 19 березня.

За його словами, таке засідання може бути проведено вже найближчим часом.

"Що стосується локдауна і коронавірусу, я думаю, що найближчим часом буде відповідне засідання РНБО з цього приводу проводитися", - сказав він.

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Секретар додав, що зараз в Україні вкрай складна ситуація із захворюваністю.

Також Данілов повідомив, що на поточному тижні апарат РНБО почав направляти інформаційні листи органам місцевого самоврядування і ті організовують засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду посилення карантинних заходів.

Локдаун у Києві

У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.

Карантин у Києві з 20 березня до 9 квітня: заборони і обмеження Заборонено Обмеження Дозволено Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів Заборонена робота ТРЦ Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії Заборонене проведення людних релігійних богослужінь Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе Працюватимуть дитячі садочки Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних) Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50% Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу

На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

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Автор: Денис Прядко