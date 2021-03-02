За словами президента,незважаючи на те, що він перехворів на COVID-19, у нього рівень антитіл дуже низький, тому отримав дозу вакцини.

Президент України Володимир Зеленський після вакцинації від коронавірусної хвороби закликав усіх українців обов’язково вакцинуватися.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, щеплення відбулось під час робочої поїздки глави держави до Луганської області.

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Зеленський вакцинувався на території військового мобільного госпіталю № 59 разом з військовими лікарями та захисниками, які виконують бойові завдання на передовій і вже проходять планову вакцинацію.

Перед цією процедурою глава держави дав письмову згоду на отримання вакцини. Зеленському повідомили про можливий побічний ефект – підвищення температури.

«Це нормально, таке може бути після кожної вакцини», – зауважив він.

Він наголосив на важливості вакцинації від COVID-19.

«Щеплення обов’язкове. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький», – зазначив Зеленський.

Зеленський проти коронавірусу

Зеленському сьогодні, 2 березня, на Донбасі зробили щеплення від COVID-19 вакциною Covishield (Oxford/AstraZeneca).

9 листопада 2020 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19. Глава держави одужав 23 листопада.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників.

1 березня були внесені зміни в національний план вакцинації, щоб президент, голова МОЗ та інші публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації кампанії з вакцинації.

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Автор: Костянтин Гончаров