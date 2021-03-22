В місті збільшують кількість ліжок для ковідних хворих та ведуть новий набір лікарів.

Комісія з надзвичайних ситуацій Львова ухвалила рішення про продовження в місті посиленого карантину до 4 квітня.

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Про це у Facebook повідомив мер міста Андрій Садовий. За його словами, наразі міська влада працює над збільшенням кількості ліжок для ковідних хворих.

«Сьогодні ухвалили рішення про розгортання тимчасового шпиталю на базі приміщень медичного університету, які вони орендують у Лікарні швидкої допомоги.

Звернулись до МОЗу з проханням внести дитячу лікарню на Орлика до переліку медзакладів, які лікують дітей, хворих на коронавірус.

Починаємо співпрацю із Залізничною лікарнею. Вони готові приймати у себе хворих, але місто зі свого боку передасть їм необхідну кількість кисневих концентраторів», - повідомив міський голова.

Крім того, лікарні Львова та області мають гостру потребу у медичних працівниках. За словами Садового, за останні два дні місто отримало 350 звернень від лікарів з усієї України, які готові допомогти.

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Автор: Дмитро Захаров