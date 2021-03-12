Аналіз показав відсутність підвищеного ризику емболії легеневої артерії та тромбозу глибоких вен, пов'язаного з вакциною AstraZeneca від коронавірусу.

Зв'язок між застосуванням вакцини AstraZeneca і утворенням тромбів не виявлено, повідомив розробник препарату.

Читайте такожМОЗ Німеччини спростував дані про можливе утворення тромбів після щеплення вакциною AstraZenecа"Аналіз наших показників безпеки з понад 10 млн записів показав відсутність доказів підвищеного ризику емболії легеневої артерії і тромбозу глибоких вен серед представників будь-якої певної вікової групи, статі або в якій-небудь партії і певній країні, пов'язаного з вакциною AstraZeneca від коронавірусу",— йдеться в заяві компанії, передає kommersant з посиланням на CNN.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало продовжити використання препарату, але додати в список побічних ефектів вакцини анафілактичну реакцію і підвищену чутливість. "Переваги вакцини як і раніше переважують її ризики, і вакцину можна продовжувати застосовувати, поки триває розслідування випадків тромбоемболічних подій»,— йдеться в повідомленні регулятора.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія. Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР. При цьому влада Німеччини і Франції назвали такі дії необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла