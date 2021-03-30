Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.
"Внаслідок мутації вірусу та появи нових його небезпечних штамів, в тому числі і "британського", який сьогодні фактично тероризує нашу країну, на передній план виходить необхідність постковідної реабілітації", - заявив Степанов.
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За словами міністра, "британський" штам коронавірусу більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень та тяжкою клінічною картиною. "Він вкладає в реанімацію навіть молодих людей без супутніх захворювань", - додав Степанов.
Водночас, за словами міністра, українські лікарі навчились боротися навіть проти цього штаму.
"Британський" штам коронавірусу в Україні: що відомо
- 4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні "британського" штаму коронавірусу. У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 з них, з Івано-Франківської області, належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.
- 16 березня Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомив, що на територіях Вінницької та Закарпатської областей виявлено циркуляцію мутованих штамів коронавірусу, які мають британське походження.
- 22 березня Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) Національної академії наук України повідомив, що у Києві та на Прикарпатті виявлені нові, небезпечніші мутації "британського" штаму коронавірусу, комбінація яких, вочевидь, спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей.
- 23 березня Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу циркулює на всій території України.
- За минулу добу, 29 березня, в Україні зареєстрували 10 тис. 533 нових випадки COVID-19.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 662 тис. 942 особи, одужали – 1 млн 307 тис. 076 осіб. Летальних випадків зареєстровано 32 тис. 418, ПЛР-тестувань проведено 8 млн 058 тис. 263.
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