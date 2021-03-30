За словами міністра охорони здоров’я, цей штам "вкладає в реанімацію" навіть молодих людей без супутніх захворювань.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Внаслідок мутації вірусу та появи нових його небезпечних штамів, в тому числі і "британського", який сьогодні фактично тероризує нашу країну, на передній план виходить необхідність постковідної реабілітації", - заявив Степанов.

Читайте такожМедична система витримає 24 тисячі хворих на COVID-19 щодня - Ляшко

За словами міністра, "британський" штам коронавірусу більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень та тяжкою клінічною картиною. "Він вкладає в реанімацію навіть молодих людей без супутніх захворювань", - додав Степанов.

Водночас, за словами міністра, українські лікарі навчились боротися навіть проти цього штаму.

"Британський" штам коронавірусу в Україні: що відомо

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні "британського" штаму коронавірусу. У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 з них, з Івано-Франківської області, належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.

16 березня Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомив, що на територіях Вінницької та Закарпатської областей виявлено циркуляцію мутованих штамів коронавірусу, які мають британське походження.

22 березня Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) Національної академії наук України повідомив, що у Києві та на Прикарпатті виявлені нові, небезпечніші мутації "британського" штаму коронавірусу, комбінація яких, вочевидь, спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей.

23 березня Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу циркулює на всій території України.

За минулу добу, 29 березня, в Україні зареєстрували 10 тис. 533 нових випадки COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 662 тис. 942 особи, одужали – 1 млн 307 тис. 076 осіб. Летальних випадків зареєстровано 32 тис. 418, ПЛР-тестувань проведено 8 млн 058 тис. 263.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров