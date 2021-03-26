В Україні скоро почнеться використання китайської вакцини виробництва компанії Sinovac.

У МОЗ прокоментували призупинку постачання вакцини Covishield з Індії, якою проводять щеплення в Україні.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Так, ми не отримали зараз дозволу на експорт вакцини. В даний момент ми бачимо, що є відповідна проблематика. Відслідковуємо ті політичні процеси, які відбуваються в Індії: що вони притримали експорт Covishield всім без виключення", - сказав Степанов.

Він запевнив, що ця затримка не буде тривалою.

"Мені здається, десь на початку квітня ми повинні отримати цей дозвіл і повинні почати отримувати. Я оптимістично на це дивлюся. Поки ми використовуємо всі 500 тисяч доз вакцини для першого щеплення. Ми збільшили інтервал між дозами вакциною CoviShield до 12 тижнів", - пояснив Степанов.

При цьому міністр додав, що скоро почнеться використання китайської вакцини виробництва компанії Sinovac.

Скандал довкола поставок CoviShield до України

Щеплення в Україні роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

19 березня Степанов заявив, що півтора мільйона доз CoviShield (AstraZeneca) очікують на відправлення в Україну від індійського Serum-інституту (Serum Institute of India, Інститут сироватки крові). Очікується тільки дозвіл уряду Індії.

24 березня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини CoviShield (AstraZeneca) до України може бути відкладено на певний термін.

За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні.

Парламентар зазначив, що Міністерство закордонних справ отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається до України.

Пізніше стало відомо, що Індія призупинила експорт вакцини від COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) через внутрішній попит.

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Автор: Олег Давигора