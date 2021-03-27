На "помаранчевому" рівні 11 регіонів, а "жовтою" залишилася лише одна область - Херсонська. Натомість "зелених" регіонів в Україні немає.

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони в Україні: ще два регіони стали "червоними".

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ 27 березня.

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До "червоної" зони потрапили ще Рівненська та Чернігівська області.

Так, найсуворіші обмеження діють вже у 13 областях України - це Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, рівненська, Чернігівська, Черкаська, Чернівецька області. Слід зауважити, що карантин посилюють, якщо в регіоні протягом трьох днів перевищені два або більше показників за COVID-19.

На "помаранчевому" рівні 11 регіонів - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька області.

"Жовтою" залишилася лише одна область - Херсонська. Натомість "зелених" регіонів в Україні немає.

Слід зауважити, що глава МОЗ Максим Степанов наголошував, що загальнонаціонального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуться лише у конкретному регіоні, де є спалах COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 березня зафіксовано 17 424 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 290 людей, ще 7 124 одужали. Було проведено 123 500 тестів.

Карантин в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко