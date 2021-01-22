Медики кажуть, що зараз спостерігається певне плато, зазначили в Кабміні.

Введені в Україні жорсткі карантинні заходи, за попередніми оцінками, дозволили стримати стрімке зростання захворюваності COVID-19. Зараз в країні спостерігається певне плато.

Про це в ефірі " Україна 24" заявив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

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За його словами, повна оцінка ефективності жорстких карантинних заходів буде дана Міністерством охорони здоров'я наступного тижня.

"Є попередні висновки. Медики кажуть, що введення обмежень на новорічно-різдвяний період дозволило їм стримати стрімке зростання захворюваності. Вони спостерігають певну плато. Це в першу чергу тому, що більшість громадян дотримувалися карантину", - зазначив Немчінов.

Нагадаємо, в Україні жорсткий карантин почав діяти з 8 січня. З 25 січня країна повинна перейти до адаптивного карантину. Нових "локдаунів" МОЗ поки не планує.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що посилені обмеження, які діють в Україні в січні, вже виправдали себе.

Карантин в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН