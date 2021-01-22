Введені в Україні жорсткі карантинні заходи, за попередніми оцінками, дозволили стримати стрімке зростання захворюваності COVID-19. Зараз в країні спостерігається певне плато.
Про це в ефірі " Україна 24" заявив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.
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За його словами, повна оцінка ефективності жорстких карантинних заходів буде дана Міністерством охорони здоров'я наступного тижня.
"Є попередні висновки. Медики кажуть, що введення обмежень на новорічно-різдвяний період дозволило їм стримати стрімке зростання захворюваності. Вони спостерігають певну плато. Це в першу чергу тому, що більшість громадян дотримувалися карантину", - зазначив Немчінов.
Нагадаємо, в Україні жорсткий карантин почав діяти з 8 січня. З 25 січня країна повинна перейти до адаптивного карантину. Нових "локдаунів" МОЗ поки не планує.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що посилені обмеження, які діють в Україні в січні, вже виправдали себе.
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