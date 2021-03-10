За добу виявили понад 6 тисяч інфікованих, майже стільки ж людей одужало. У Києві минулої доби COVID-19 підтвердили у 644 осіб.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 6377 осіб. Серед нових хворих COVID 309 дітей і 263 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

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За добу інфікувалося майже вдвічі більше українців, ніж днем раніше, коли був 3621 випадок. Крім того, кількість хворих за добу перевищила число тих, хто одужав. Така динаміка спостерігається останні два тижні.

Всього за добу було госпіталізовано 1904 людини, летальних випадків - 219, одужали - 5687 пацієнтів. Варто зазначити, що вперше з 21 січня в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків.

Найбільше заражень виявили в Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) і Львівській (523) областях.

За вчора проведено 64 126 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 33 904, методом ІФА - 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 15 106. Усього в Україні провели понад 7,1 млн ПЛР-тестувань.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 416 438 осіб, з них 1 204 916 одужали, летальних випадків — 27 423. Активними хворими залишаються 211 522 людини.

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У Києві минулої доби COVID-19 підтвердили у 644 осіб, 17 хворих померли. Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, минулої доби коронавірус виявили у 330 жінок віком від 18 до 90 років та 265 чоловіків віком від 18 до 94 років, а також у 21 дівчинки від 1 до 17 років та 28 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень госпіталізували 60 пацієнтів. Крім того, за даними Кличка, одужали за добу в Києві 356 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (116), Оболонському (85) та в Дарницькому (79) районах.

З початку пандемії у столиці лабораторно підтверджено 143 тис. 161 випадок захворювання на COVID-19, одужали - 96 тис. 686 осіб, померли - 2 тис. 809.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька