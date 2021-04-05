Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров наголосив, що велика кількість тяжких хворих на COVID-19 призведе до катастрофи медичної системи.

Лікарям доведеться сортувати хворих з коронавірусною хворобою, якщо їхня кількість збільшиться до 25-30 тис. на добу.

Читайте такожУ Запоріжжі скандал через ситуацію в морзі: родичі складають тіла померлих від COVID-19 просто на підлогуЯк передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров.

За його словами, минулої доби в України було виявлено понад 10 тис. хворих на COVID-19, і цей показник не є таким, що шокує, однак зрозуміло, що у вихідні дні лабораторії роблять утричі менше тестувань, ніж у будні.

«Якщо впродовж цього тижня кількість нових випадків буде на рівні 25-30 тисяч, то, дуже не хочеться цього говорити, ми опинимося на межі сортування хворих. У деяких лікувальних закладах вже на сьогодні фізично немає місць у відділеннях інтенсивної терапії, і пацієнти перебувають у перероблених інфекційних відділеннях без належної допомоги», - сказав професор.

Також він додав, що лікарям-інфекціоністам, терапевтам довелося освоювати навички роботи анестезіологів, аби надавати специфічну допомогу з використанням апаратів штучного дихання поза межами реанімаційних відділень.

«Тому конче необхідно зменшити кількість тяжких випадків. Якщо ж цифра у 25-30 тисяч справдиться – це буде катастрофа для медичної системи. І навіть якщо ми якимось дивом знайдемо ліжка та кисень, ми не знайдемо спеціалістів, які б надавали відповідну допомогу», - заявив Дубов.

Коронавірус в Україні

В Україні 4 квітня було виявлено понад 10,1 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, померли 254 особи.

На сьогодні у «червоній»зоні епіднебезпеки перебувають Київ і 10 областей.

Минулого тижня в Україні фіксували «антирекорди» за кількістю хворих на COVID-19 – їхня кількість перевищувала по 20 тис. осіб, також різко збільшилась кількість госпіталізованих.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов прогнозував збільшення кількості COVID-хворих на добу до 25 тисяч у квітні. Сьогодні він заявив, що зростання рівня захворюваності на COVID-19 очікується щонайменше до 15 квітня.

Головний епідеміолог МОЗ Наталія Виноград вважає, що за найоптимістичнішим сценарієм епідситуація в Україні стабілізується лише наприкінці травня.

У листопаді минулого року міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що в Україні буде запроваджений повний локдаун, якщо лікарі перейдуть до медичного сортування хворих на COVID-19.

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Автор: Дмитро Хилюк