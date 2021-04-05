Як мінімум до 16 квітня в столиці діятимуть суворі карантинні обмеження.

З 5 квітня в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони як мінімум до 16 квітня включно, але можуть бути продовжені.

Нові карантинні обмеження з 5 квітня

Всі школи і дитячі садки столиці закриті.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або в режимі доставки.

Весь громадський транспорт і метро працює за спеціальними перепустками.

За можливості всі працівники різних закладів і установ повинні бути переведені на віддалену роботу або у відпустку.

Продуктові ярмарки будуть закриті з 1 квітня.

За дотримання обмежень локдауну стежитимуть правоохоронці. Також крім обмежень локдауну, в Києві продовжать діяти всі обмеження червоної зони: зокрема, буде заборонена робота кінотеатрів, музеїв і ТРЦ, а на вулицях і в громадських місцях заборонено перебувати без маски.

Як буде працювати транспорт під час локдауну

Метро Києва та інший громадський транспорт працює тільки за перепустками. У транспорті зможуть діставатися на роботу працівники критично важливих інфраструктур. Отримати перепустку можна в міській або районній адміністрації.

Потяги Укрзалізниці продовжать їздити через Київ і область без зміни графіка, і продовжувати посадку і висадку пасажирів. У поїздах і на вокзалі вводиться обов'язковий масочний режим.

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Автор: Катерина Пулатова