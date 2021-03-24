23 березня у Литві були зафіксовані перші два випадки інфікування «південно-африканським» штамом.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, що потрапляння в Україну нової мутації коронавірусу, зокрема «південно-африканського» штаму, може призвести до ще більшого зростання смертності від цієї хвороби.

Читайте такожСитуація "близька до критичної": в Україні спрогнозували пік третьої хвилі COVID-19 вже за кілька тижнівПро це він повідомив на своїй сторінці в Facebook Facebook.

«Одна з головних причин сумної статистики (щодо COVID-19 - УНІАН) – «британський» штам коронавірусної хвороби. Він агресивніший та поширюється швидше», - зазначив він.

Радуцький зауважив, що вчора, 23 березня, у Литві були зафіксовані перші два випадки інфікування «південно-африканським» штамом.

«Якщо нова мутація коронавірусу потрапить на територію України, це може призвести до ще більшого зростання рівня смертності», - наголосив він.

Депутат нагадав, що нещодавно уряд ухвалив кілька рішень, щоб зупинити поширення вірусу. Згідно з рішенням Кабміну, кожен, хто в’їжджає на територію України, повинен надати негативний ПЛР-тест. А в регіонах «червоної» зони заборонено перебувати без масок навіть на вулиці.

«Заходи цілком виправдані, враховуючи стрімке погіршення епідемічної ситуації”, - переконаний Радуцький.

Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні зафіксовано 14 тис. 174 нових випадкі коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 579 тис. 906 осіб, одужали - 1 млн 276 тис. 272, зареєстровано 30 тис. 773 летальних випадки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.

У МОЗ прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.

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Автор: Костянтин Гончаров