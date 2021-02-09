У МОЗ зазначили, що захворюваність на коронавірусну хворобу зменшилась майже втричі.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє про «проміжну перемогу» у боротьбі з COVID-19 в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час щоденного онлайн-брифінгу.

«На минулому тижні було виявлено 25 тис. 500 випадків захворювання на COVID-19. Це менше, ніж позаминулого тижня, коли було 27 тис. 157, відповідно, випадків. Також на минулому тижні було зроблено 144 тис. 248 тестувань методом ПЛР. Майже така ж кількість, яка була позаминулого тижня. В той же час у нас зростає кількість тестувань експрес-тестами на антиген – було зроблено 52 тис. 222 дослідження. Це майже на 20 тис. більше, ніж було позаминулого тижня», - сказав він.

Степанов зазначив, що згідно зі статистикою, «ми бачимо стабілізацію ситуації».

«Наприклад, на перший тиждень грудня ми мали 89 тис. нових хворих на COVID-19. Перший тиждень лютого – 25 тис. нових хворих. Ми домоглися, це наша спільна перемога, проміжна перемога в боротьбі з COVID-19. Ви бачите, що майже в три рази зменшилась кількість захворюваності у нас в країні», - наголосив міністр.

«Це спільна перемога наших лікарів, наших медичних сестер, санітарок, всіх тих, хто надає медичну допомогу хворим на COVID-19, які що дня рятують життя нашим громадянам. Це перемога всіх підприємців, учнів, освітян, які дотримувались тих правил, які встановлені в нашій країні. Я впевнений, що ми так будемо рухатися і далі. Ми не можемо розслаблятися, ми не можемо говорити, що все у нас остаточно. Ми маємо пройти ще цей період часу, щоб дійсно перемогти і повернутися до звичайного життя», - резюмував Степанов.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу зафіксовано 2 656 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 249 тис. 646 осіб, одужали 1 млн 084 тис. 608 осіб, померли - 23 тис. 771. Проведено 6 млн 419 тис.781 ПЛР-тестувань.

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Автор: Костянтин Гончаров