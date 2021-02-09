За словами Степанова, записатися на вакцинацію можна буде за допомогою сайту, сімейного лікаря чи контакт-центру МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав три способи запису на майбутню вакцинацію від COVID-19: за допомогою сайту, сімейного лікаря чи контакт-центру МОЗ.

Читайте такожСША допоможуть Україні у зберіганні та транспортуванні вакцини PfizerЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

Степанов зауважив, що для того, щоб українці більш детально розуміли весь процес та етапи вакцинації МОЗ запустить відповідний інформаційний портал, де «в одному місці в зручній формі буде зібрана вся інформація щодо вакцини - які вони, яким чином вони доставляються, всі етапи вакцинації. «Окрім того ми плануємо, щоб через цей портал ближче до кінця місяця будь-хто міг записатися на відповідну безкоштовну вакцинацію, де саме він буде вакцинуватись, в які терміни може буде проведена вакцинація», - додав він.

«Щодо запису на вакцинацію ми передбачаємо максимально зручний формат для всіх верств населення, тому що ми розуміємо - хто не користується Інтернетом, хтось літні люди», - заявив Степанов.

За його словами будуть передбачені такі форми запису на вакцинацію: 1. Запис на порталі. 2. Запис через сімейного лікаря 3. Буде передбачена можливість запису через контакт-центр МОЗ

Вакцинація в Україні

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Костянтин Гончаров