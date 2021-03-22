Зараз у регіоні спостерігається високий рівень смертності від ускладнень коронавірусу.

В Одесі від COVID-19 померли два лікаря-педіатри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила директор департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захарьєва.

"Ми вчора втратили двох педіатрів ... Для Одеси це велика втрата", - сказала чиновниця і додала, що в місті не вистачає таких фахівців.

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Як зазначив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, у регіоні спостерігається високий рівень смертності від коронавірусу - 68 випадків на 100 тис. населення. Середній вік померлих - 60 років. З початку епідемії в регіоні зафіксовано 1 тис. 613 летальних випадків.

"На жаль, помирають і медичні працівники. Вчора ми зареєстрували два летальних випадки, а всього їх померло 34", - зазначив Гончаров.

За його словами, найбільше зростання інфікування зареєстровано в містах Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл, Подільськ і кількох районах області.

При цьому, за словами Одарій-Захарьєвої, наразі ситуація в районах стабільна, вільні ліжка для хворих є.

"Ситуація наразі стабільна, але це не означає, що завтра в регіоні будуть вільні ліжка...", - сказала директор департаменту, уточнивши, що тільки за останню ніч за невідкладною допомогою звернулися понад 100 осіб з пневмонією.

На даний час у регіоні є 22 опорні лікарні. Цього тижня будуть введені в дію як опорні ще дві - Лиманська і Великомихайлівська.

Коронавірус в Одесі: що відомо

20 березня в Одесі від наслідків COVID-19 помер Володимир Гатцук - один із кращих дитячих анестезіологів міста.

Станом на 22 березня в Одеській області зареєстровано 98 тис. 249 випадків COVID-19, за останню добу - 745. З 23 березня в області вводиться "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

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Автор: Лариса Козова