Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на 9:30 3 січня у світі з початку пандемії на коронавірус захворіли 84 602 857 людей. При цьому 47 604 89 вдалось одужати, а 1 836 136 померли.

Лідерами за кількістю інфікованих залишаються США (20 429 852), Індія (10 323 965), Бразилія (7 716 405), Росія (3 179 898), Франція (2 700 480), Сполучене королівство (2 607 544), Туреччина (2 232 035) і Італія (2 141 201).

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

Станом на 3 січня в Україні коронавірус підтвердили у 4576 людей. З них – у 158 дітей і 172 медиків. Це ще менший показник, ніж у п’ятницю, коли вірус виявили у 5038 громадян.

За весь час пандемії в Україні інфікувалися 1074093 людини. З них 728865 одужали, а 18854 померли.

У столиці за минулу добу коронавірус виявили ще у 370 киян, померла від ускладнень хвороби 21 людина.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини на 3 січня

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Автор: УНІАН