Заступник голови КМДА також не виключив посилення карантину, включаючи зупинку транспорту.

Столиця України з сьогоднішнього дня живе за обмеженнями "червоної" карантинної зони, тож умови локдауну, запровадженого в Києві з 20 березня, вже неактуальні.

Про це заявив заступник голови столичної держадміністрації (КМДА) Микола Поворозник, пише "РБК-Україна".

Він нагадав, що Київ минулого тижня перебував у "помаранчевій" зоні, проте через сплеск захворюваності були введені додаткові обмеження.

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"Але оскільки до кінця тижня Київ досяг цих показників, то вже з сьогоднішнього дня ми в "червоній" зоні, згідно з індикаторами Кабміну", - зазначив Поворозник.

Чиновник пояснив, що перегляд обмежень залежатиме від епідемічної ситуації.

"Якщо у нас протягом п'яти днів буде поліпшення ситуації за показниками урядової постанови, тоді ми перейдемо до більш м'яких обмежень. Таким чином сьогоднішні обмеження будуть переглянуті, тобто ослаблені. Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо змушені посилити обмеження. У нас, на місцевому рівні, є таке право - це зупинка громадського транспорту",- сказав заступник голови КМДА.

Обмеження "червоної" зони карантину

Локдаун у Києві: що відомо

Місто Київ і Одеська область, починаючи відсьогодні, 23 березня, знаходяться в "червоній" зоні карантину.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Напередодні Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах. У Києві вже вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень. При цьому не виключається варіант повернення спецперепусток для транспорту.

Раніше в Києві було оголошено тритижневий локдаун - з 20 березня по 9 квітня.

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Автор: Юрій Годован