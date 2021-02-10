На його думку, зміни вірусу можуть позначитися на ефективності вакцин.

Отримані вченими дані свідчать про те, що через появу нових штамів коронавірусу може знадобитися щорічне проведення вакцинації від нього.

Читайте такожПро це заявив глава американської корпорації Johnson & Johnson Алекс Горскі. На його думку, зміни вірусу можуть позначитися на ефективності вакцин.

"Думаю, на думку більшості, протягом наступних кількох років ми будемо робити щеплення від коронавірусу так само, як робимо щеплення від грипу. Як я вважаю, ми поки не знаємо, що саме будуть включати в себе дані щеплення", - сказав Горскі в ефірі CNBC, передає kommersant.

Вакцина Johnson & Johnson від коронавірусу

5 лютого Johnson & Johnson подала в управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США заявку на схвалення в екстреному порядку вакцини від коронавірусу COVID-19 на території країни.

Наприкінці січня компанія відзвітувала про ефективність свого препарату, яка оцінюється в 72%.

В даний час в США дозволено застосування двох вакцин - від компаній Pfizer / BioNTech і від Moderna.

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Автор: УНІАН