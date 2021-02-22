Хворих госпіталізували в госпіталь у Винниках та у Центр легеневого здоров’я.

Лікарні Львова прийняли 17 пацієнтів з COVID-19 з Івано-Франківщини, де склалася критична ситуація з наявністю ліжок для госпіталізації.

Читайте такожПерший в Україні мобільний COVID-госпіталь показали зсередини (фото, відео)Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За інформацією міського управління охорони здоров’я, у двох обласних медичних закладах у Львові вже перебуває 17 пацієнтів, зокрема, 7 — у госпіталі у Винниках та 10 — у Центрі легеневого здоров’я.

Міський голова Львова нагадав, що медзаклади міста готові прийняти 100 хворих з Івано-Франківщини.

«Ми готові приймати більше, але це вже рішення Міністерства охорони здоров’я. Я на контакті з головним санітарним лікарем України паном Ляшком… Якщо буде потреба — ми готові. 100 хворих готові прийняти наші комунальні установи, 100 хворих готові прийняти обласні установи. Перші хворі вже приїхали. Знаємо, що у Франківську прийняли рішення будувати мобільний госпіталь. Можливо цього буде достатньо», - сказав Садовий.

Ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області через ріст захворюваності на COVID-19 з 22 до 28 лютого посилено карантин. У регіоні діють обмеження «червоної зони». Також в Івано-Франківської області створено 16 блок-постів для запобігання поширенню COVID-19.

На території Богородчанської центральної районної лікарні Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний госпіталь для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

За останню добу в Івано-Франківській області виявлено 515 випадків коронавірусної хвороби.

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Автор: Світлана Макринська