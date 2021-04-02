Через інфікування COVID-19 багатьох медиків деякі опорні лікарні за наявності вільних ліжок не можуть повноцінно приймати пацієнтів.

На Одещині для хворих на COVID-19 до 10 квітня планують розгорнути ще 340 ліжок.

Читайте такожСтепанов розповів, у яких містах найскладніша ситуація із заповненістю лікареньЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила директор департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захар‘єва.

За її словами, ліжка для інфікованих коронавірусом планують розгорнути в чотирьох центральних районних лікарнях - в населених пунктах Любашівка (60 ліжок), Тарутине (100), Овідіополь (120) і в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні (60 ліжок).

Загалом, ліжковий лікарняний фонд області становить 8 тис. 466 місць, з яких 3 тис. 873 вже виділено для опорних лікарень першої-другої хвиль. З них в 24 лікарнях першої хвилі - 3 тис. 13 ліжок.

Як зазначила чиновниця, згідно з чинними нині вимогами, кількість місць у лікарнях першої і другої хвиль має бути 50% від загального обсягу ліжкового фонду - 4 тис. 233 ліжок.

Вона наголосила, що ситуація з COVID-19 у регіоні погіршується, зокрема, хворіють багато медиків, через що деякі опорні лікарні за наявності вільних ліжок не можуть повноцінно брати інфікованих людей.

Зокрема, лише за останню добу захворіли 44 медики.

За даними заступника директора Одеського обласного центру МОЗ України Сергія Дементьєва, в березні захворіли 629 медиків. З початку епідемії в Одеському регіоні від коронавірусу померли 36 медичних працівників, з яких 4 - у березні 2021 року.

Він також зазначив, що нещодавно у пацієнта був зареєстрований мікс коронавірусної інфекції з парагрипом першого типу.

«Це був важкий випадок, на жаль, летальний», - сказав Дементьєв.

Коронавірус в Одеській області

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ, за останню добу в регіоні зареєстровано 1 тис. 608 нових випадків захворювання, з них 752 - в Одесі.

Загалом станом на 2 квітня в Одеській області зареєстровано 110 тис. 479 випадків COVID-19, з яких 51 тис. 498 - у жителів Одеси.

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Автор: Лариса Козова