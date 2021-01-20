Реєстр дозволить відслідковувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні буде створено реєстр вакцинованих від COVID-19 осіб, а також можливе запровадження електронних паспортів вакцинації від коронавірусу.

Читайте такожМОЗ планує розпочати вакцинацію українців від коронавірусу у другій половині лютогоПро це йдеться на сторінці партії «Слуга народу» у Facebook.

«Буде створений реєстр вакцинованих з дуже багатьох причин. По-перше – ми маємо знати кількість провакцинованих, і без реєстру це буде дуже важко створити, по-друге – ми маємо відслідковувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації, по-третє – міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів провакцинованих», - заявив він.

Також Радуцький відзначив, що «міністр (охорони здоров’я Максим Степанов – УНІАН) пообіцяв, що вже на цьому тижні міністерство визначитись з постачальником послуги по логістиці на низьких температурах перевезення вакцин».

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

8 січня 2020 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, у даний час на стадії доклінічних випробувань перебувають 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, з них 15 - третій, останній етап.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров