З квітня стартує нова Програма медичних гарантій, якою передбачено 35 пакетів послуг, в тому числі й пакет щодо проведення вакцинації проти COVID-19.

У Національній службі здоров’я (НСЗУ) повідомили, скільки коштів отримуватимуть мобільні бригади медиків за проведення щеплень громадян проти коронавірусу в рамках Програми медичних гарантій.

Читайте такожВ Україні розпочалися навчання медиків з масової вакцинації від коронавірусуЯк передає кореспондент УНІАН, про це т.в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський поінформував на брифінгу.

«З квітня 2021 року стартує Програма медичних гарантій - 2021, в ній передбачено 35 пакетів послуг, в тому числі і пакет послуг для проведення вакцинації від COVID-19», - сказав він.

Він зазначив, що НСЗУ буде залучена до процесу вакцинації. Зокрема, Нацслужба здоров’я буде перевіряти відповідність вимогам та укладати договори із чітко визначеними медзакладами, спроможними здійснювати вакцинацію. Перелік медзакладів визначитиме керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня через розповсюдження COVID-19.

Також НСЗУ буде сплачувати закладам кошти за надані послуги протягом усього періоду, доки триватиме вакцинація.

«У перший місяць ці заклади, які матимуть договори з НСЗУ, отримуватимуть 8 тис. грн за кожну мобільну бригаду для того, щоб забезпечити готовність до проведення вакцинації, зокрема закупівлю необхідних видаткових матеріалів та засобів індивідуального захисту. Далі оплата відбуватиметься за результатами роботи. Тобто за фактичну кількість провакцинованих осіб: 25 грн за першу дозу введеної вакцини і 60 грн за другу», - повідомив Віленський.

За його словами, мобільна бригада має складатись щонайменше з одного лікаря та двох медсестер чи медичних братів, додатково рекомендується залучати особу, яка буде вносити дані в ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров'я) та водія за потреби.

Також Віленський розповів, яким умовам має відповідати медичний заклад для укладання договору на проведення вакцинації проти COVID-19.

За його словами, заклад має входити у визначений перелік керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня через розповсюдження COVID-19 та має забезпечити умови дотримання холодового ланцюга при транспортуванні і зберіганні вакцин.

Також медзаклад повинен мати оснащене місце для проведення вакцинації проти COVID-19 відповідно до галузевих стандартів в сфері охорони здоров'я щодо організації і проведення профілактичних щеплень.

Водночас заклад має здійснювати вакцинацію з розділенням потоків пацієнтів і дотримання правил епідеміологічної безпеки та забезпечити проведення двох раундів вакцинації для кожного пацієнта, якщо інше не передбачено інструкцією про застосування вакцин.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Нині в Україні розпочався процес реєстрації вакцин проти COVID-19 від Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac Biotech.

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Автор: Костянтин Гончаров