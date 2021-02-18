На переконання глави МОЗ Максима Степанова, розслідування справи стосовно нібито порушень при закупівлі вакцин від коронавірусу завершиться безрезультатно.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про передачу усіх документів до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) стосовно закупівлі вакцин від коронавірусу.

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"Ми - за будь-які розслідування. Будь ласка, ви хочете перевіряти, є люди, які займаються тільки тим, що перевіряють. Тільки вчора ми отримали відповідний запит від НАБУ, сьогодні вже передали всі документи - будь ласка, розслідуйте. Справа завершиться тим, що буде закрита, це вже зрозуміло. Але просто сам такий елемент того, що хтось намагається зробити з цього черговий хайп. Є заявник, він пише заяву, НАБУ зобов'язане за законом відкрити справу. Вибачте, в нас ідіотів у країні, які пишуть заяви, відкривають справи, велика кількість. Про ці справи навіть ніхто не знає. Але вони їх відкрили, розслідували, бо не можуть не відкрити", - заявив Степанов.

За словами міністра, ситуація з відкриття провадження щодо зловживань при закупівлі вакцин має політичний підтекст.

"Тепер поставте себе на місце виробників вакцин. Вони всі з репутацією, в них немає зараз жодних проблем з реалізацією вакцин. Керівники компаній спілкуються виключно з президентами країн, прем'єр-міністрами, в крайньому випадку з міністрами охорони здоров'я. Я для того, щоб спілкуватися з американськими виробниками вакцин, спочатку попросив свого колегу зі США, що нам дуже потрібно, бо вони нам не відповідали на звернення. І вони зараз дивляться: є Україна зі своїм обсягом вакцини, в Україні завжди щось відбувається зі скандалами, ніхто не хоче влазити в скандал", - сказав Степанов.

Ситуація навколо вакцинації від коронавірусу в Україні

10 лютого Рада громадського контролю НАБУ повідомила про те, що НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech за ціною 17,85 доларів за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

У раді зазначили, що спочатку ДП "Медичні закупівлі" розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько 3 дол. і перебувало на фінальному етапі процесу.

"Однак згодом міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес і доручив почати переговори про закупівлю китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech", - заявили в Раді громадського контролю НАБУ.

Зазначається, що оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі, а її "загальна ефективність" під час останнього етапу тестувань у Бразилії показала лише 50,38%.

Попередня правова кваліфікаціязлочину: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу).

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Автор: Віталій Саєнко