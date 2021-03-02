Міністр підкреслив, що в Україні вакцинація від COVID-19 є добровільною.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно провакцинувати не менше 60% населення для формування колективного імунітету.

Читайте такожУ МОЗ назвали кількість щеплених від COVID-19 з початку вакцинаціїПро це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV вчора пізно ввечері.

Міністр підкреслив, що в Україні вакцинація від COVID-19 є добровільною.

«Моя вакцинація – в тому числі, щоб максимально стимулювати людей, розвіяти ті фейки, дурниці, нісенітниці, які є в нашій країні щодо якості вакцини, щодо її ефективності. Якщо подивитись на останні два місяці – то просто почалась якась антивакцинальна вакханалія. У мене таке відчуття, що з’явилися якісь «колаборанти COVID-19», які готові робити все, щоб тільки зірвати цю вакцинацію, щоб якомога менший відсоток людей вакцинувалися», - наголосив він.

За словами Степанова, у МОЗ є мета з точки зору захисту країни та національної безпеки для формування колективного імунітету - потрібно, щоб не менше 60% людей були провакциновані від коронавірусної інфекції.

«Для нас це дуже важливо, бо ми боремося за життя кожного громадянина. З одного боку є COVID-19, який може призвести до смерті незалежно від того, в якому віці людина захворіла, призвести до реанімації і, як наслідок, до інвалідності, з іншого боку є захист від COVID-19 - це вакцина. Якщо ти вакцинувався, то ти захищений, ти не помреш, ти не захворієш або, в крайньому разі, ти перенесеш цю хворобу в дуже легкій формі», - зауважив міністр.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Великобританія, Євросоюз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників.

1 березня Степанову публічно зробили щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров