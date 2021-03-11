Також Байден розпорядився закупити ще 100 млн доз вакцини Johnson & Johnson.

Президент США Джо Байден доручив Міністерству охорони здоров'я закупити ще 100 млн доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

Читайте такожУ США вакцинованим від COVID-19 дозволили спілкуватися без масок і соціальної дистанціїРаніше випускати цю вакцину також почав фармконцерн Merck & Co, оскільки самостійно Johnson & Johnson не встигає виробити необхідний обсяг препарату.

"Сьогодні я доручаю команді з Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США придбати ще 100 млн доз вакцини Johnson & Johnson", - сказав Байден на зустрічі з главами компаній Johnson & Johnson і Merck в Білому домі, передає kommersant.

За словами президента, США повинні створити запас доз вакцини і бути готовими до зміни ситуації з COVID-19. Джо Байден вважає, що зараз країна знаходиться на шляху до придбання достатньої кількості доз вакцин для кожного дорослого американця до кінця травня цього року, тобто «раніше на кілька місяців, ніж будь-хто очікував».

Крім цього, Байден зазначив, що якщо в США в ході кампанії імунізації населення від коронавірусу утвориться надлишок вакцин, країна готова поділитися ними з іншими державами, передає interfax.

"Якщо у нас буде надлишок, ми поділимося з рештою світу", - сказав Байден. Він додав, що США не будуть в цілковитій безпеці, поки в безпеці не опиниться весь світ. "Тому ми почнемо з того, що спочатку подбаємо про американців, а потім спробуємо допомогти решті світу".

Коронавірус в США

США залишаються лідерами за кількістю тих, що інфікувалися COVID-19 (29 млн) і за кількістю померлих (529 тис.). Зростання смертності в 2020 році в країні стало найбільшим з 1918 року.

Масовий вакцинація в США почалася в кінці грудня 2020 року, схвалені препарати Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson. Johnson & Johnson раніше уклала угоду з урядом США на поставку 100 млн доз їхньої однодозової вакцини до кінця червня.

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Автор: Ірина Погоріла