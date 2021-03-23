Степанов закликав українців довіряти спеціалістам у медичних питаннях.

Тенденція до небажання робити щеплення від коронавірусу спостерігається в усьому світі, як і недовіра до вакцин. І підсилили її нещодавні повідомлення про можливі утворення тромбів після використання AstraZeneca, що в результаті не підтвердилося.

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МОЗ на відміну від інших країн не зупиняло використання препарату, бо володіли інформацією щодо відсутності зв'язку тромбозу і цього препарату. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1" 23 березня.

За його словами, на жаль, більшу довіру у людей до препарату викликає думка знайомого, який вже вакцинувався, аніж офіційні висновки експертів.

"Така ситуація є у всьому світі. У певних країнах особливо, коли вони тільки розпочали вакцинацію, є низький рівень. Тобто є багато факторів, які впливають на це. Умовно кажучи, будь-яка людина, якщо поруч друзі, знайомі вакцинувалися, усе гаразд, то такий фактор як безпечна/небезпечна він відходить там на другий план. Збільшується кількість тих, хто хоче вакцинуватися. Так само щодо інформаційної кампанії, а вірніше контрінформаційної кампанії щодо розвінчування фейків", - сказав голова МОЗ.

Степанов зауважив, що на довіру щодо вакцини AstraZeneca вплинули повідомлення про утворення тромбозу, але, як відомо, експерти не підтвердили впливу препарату на це. Тому очільник МОЗ закликав українців довіряти спеціалістам, фахівцям, які "у змозі сказати, що таке тромбоз, чи може він бути, чи ні".

"Ви ж пам'ятаєте увесь минулий тиждень, що відбувалося. Усі штурмували МОЗ: "Зупиняйте, зупиняйте терміново, бо увесь світ призупинив!". Тому ми, маючи цю інформацію, розуміючи, що воно не пов'язане, врешті Європейська медична агенція і ВООЗ дали свої висновки, що жодним чином не пов'язано, ми продовжували вакцинуватися. Тобто відбулося так, як радили нам наші експерти, лікарі, фахівці", - сказав він.

Вакцинація в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

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Автор: Вікторія Гордієнко