Степанов заявив, що виявлений в Україні «британський» штам коронавірусу уражає більше людей і демонструє іншу клінічну картину.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна увійшла у "достатньо важкий період" через поширення нового штаму коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми повинні розуміти: ми дійсно зайшли в достатньо важкий період з точки зору нового штаму коронавірусу... Він більш контагіозний, тобто, більша кількість людей заражається, він уражає більше молодих людей. Більш того, ми бачимо зміну клінічної картини: він уражає центральну нервову систему, нирки, печінку. Тобто, зовсім інша клінічна картина", - наголосив міністр.

Говорячи, зокрема, про ситуацію в Івано-Франківську, Степанов зазначив, що за кількістю захворілих в останні кілька днів "ми бачимо стабілізацію ситуації".

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"Я маю на увазі, у нас немає такого зростання (кількості хворих - УНІАН), яке було... Івано-Франківська область, принаймні, не входить у топи за кількістю захворілих кожного дня", - сказав урядовець.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні «британського» штаму коронавірусу.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що середній показник смертності від "британського" штаму коронавірусу на 64% вищий за інші.

Минулої доби в Україні виявили 13 тис. 276 нових хворих на COVID-19, померли 243 особи.

Івано-Франківська область з кінця лютого перебуває у «червоній зоні» епіднебезпеки, і нині очолює антирейтинг регіонів за кількістю пацієнтів з COVID-19, які перебувають у стаціонарах лікарень.

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Автор: Тетяна Поляковська