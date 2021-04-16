За даними медиків, постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів від початку захворювання / фото УНІАН

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголошує, що проблема постковідного синдрому зараз стоїть дуже гостро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

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Міністр зауважив, що для надання ефективної допомоги постраждалим від COVID-19 та його наслідків робоча група Міністерства охорони здоров'я за участі експертів, представників Національної академії медичних наук, медичних університетів та фахівців фізичної та реабілітаційної медицини напрацювали рекомендації щодо ведення пацієнтів з коронавірусною хворобою з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародних організацій фахівців з реабілітації.

"Проблема постковідного синдрому зараз стоїть дуже гостро", - наголосив Степанов.

Як повідомляв УНІАН, за даними медиків, постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів від початку захворювання.

Його симптоми можуть проявлятися з боку будь-якої системи - дихальної, серцево-судинної, нервової. Найтиповішими є зміни у респіраторній системі. Досить часто ці зміни мають субтотальний і навіть тотальний характер. Пацієнти тривалий час потребують допоміжної респіраторної підтримки, навіть коли вірус в їх організмі вже не розмножується, а ПЛР-тест є негативним.

Дещо рідше виникають ускладнення у вигляді міокардиту. В Україні частота таких ускладнень невелика у порівнянні з іншими країнами, зокрема в Китаї ускладнення у вигляді міокардиту зафіксовано у 7-23% осіб, які перехворіли на COVID-19.

Крім того, типовим ускладненнями є неврологічні розлади та слабкість, які тривають кілька тижнів після захворювання, навіть у випадку нетяжкого його перебігу.

Досить часто трапляються когнітивні розлади: порушення пам’яті, функцій вищої нервової системи.

На сьогодні не існує чітких рекомендацій по медикаментозному лікуванню постковідного стану.

Більшість рекомендацій США і ЄС зводяться до відновлювальної терапії – фізична реабілітація, повноцінне харчування, нормальний сон.

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Автор: Тетяна Поляковська