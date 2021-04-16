В МОЗ спільно з експертами розробили рекомендації щодо ведення пацієнтів з наслідками коронавірусної хворобою з урахуванням рекомендацій ВООЗ та міжнародних організацій фахівців з реабілітації.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголошує, що проблема постковідного синдрому зараз стоїть дуже гостро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

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Міністр зауважив, що для надання ефективної допомоги постраждалим від COVID-19 та його наслідків робоча група Міністерства охорони здоров'я за участі експертів, представників Національної академії медичних наук, медичних університетів та фахівців фізичної та реабілітаційної медицини напрацювали рекомендації щодо ведення пацієнтів з коронавірусною хворобою з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародних організацій фахівців з реабілітації.

"Проблема постковідного синдрому зараз стоїть дуже гостро", - наголосив Степанов.

Як повідомляв УНІАН, за даними медиків, постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів від початку захворювання.

Його симптоми можуть проявлятися з боку будь-якої системи - дихальної, серцево-судинної, нервової. Найтиповішими є зміни у респіраторній системі. Досить часто ці зміни мають субтотальний і навіть тотальний характер. Пацієнти тривалий час потребують допоміжної респіраторної підтримки, навіть коли вірус в їх організмі вже не розмножується, а ПЛР-тест є негативним.

Дещо рідше виникають ускладнення у вигляді міокардиту. В Україні частота таких ускладнень невелика у порівнянні з іншими країнами, зокрема в Китаї ускладнення у вигляді міокардиту зафіксовано у 7-23% осіб, які перехворіли на COVID-19.

Крім того, типовим ускладненнями є неврологічні розлади та слабкість, які тривають кілька тижнів після захворювання, навіть у випадку нетяжкого його перебігу.

Досить часто трапляються когнітивні розлади: порушення пам’яті, функцій вищої нервової системи.

На сьогодні не існує чітких рекомендацій по медикаментозному лікуванню постковідного стану.

Більшість рекомендацій США і ЄС зводяться до відновлювальної терапії – фізична реабілітація, повноцінне харчування, нормальний сон.

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Автор: Тетяна Поляковська