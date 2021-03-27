Світові компанії не хочуть ділитися з іншими країнами рецептурою вакцин, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

В Україні є потужності для виробництва вакцин проти коронавірусу і кілька компаній готові їх виготовляти.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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"Наші науковці можуть зробити вакцину. Але є питання терміну... Придумати цю вакцину дуже складно. Коли там Росія сьогодні заявляє, що має цей "Новачок", вибачте, "Супутник V", то ця вакцина була з 2008 року. Навіть якщо це дійсно вакцина, то їй вже не один рік. Тому за два місяці науковці її не розроблять. Але на сьогодні, щоб виробляти вакцину, можна взяти сировину, рецептуру і тут виробляти", – сказав політик.

Але, за його словами, компанії не хочуть ділитися з іншими країнами рецептурою вакцин.

"Тут включається ця "світова війна", те, про що говорив пан [президент Франції Еммануель] Макрон. Тому що Китай не хоче віддавати сюди рецептуру, тому що він сам хоче панувати в світі. Також і Pfizer. Як би ми добре до наших партнерів не ставилися, ніхто свої гроші просто так не віддасть. Тому науковці повинні розробляти. Наскільки я пам'ятаю, міністр минулого року говорив, що є розробки українські, вони пройшли якусь доклінічну стадію. Я навіть знаю, що ми виділяли гроші Верховною Радою, президент підписав закон і гроші були виділені. І вже треба мати якісь результати", - сказав він.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо про розробку препаратів в Україні

20 жовтня 2020 року президенту України Володимиру Зеленському представили результати доклінічних випробувань "оригінального українського кандидата у вакцини" від коронавірусної інфекції COVID-19. В Офісі президента заявляли, що "кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу".

Один з розробників вакцини Михайло Фаворов заявляв у жовтні, що вона може бути створена через 9-12 місяців. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов говорив, що вартість розробки вакцини може обійтися в 100-150 млн грн.

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Автор: Вікторія Гордієнко