Водночас експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями, не є взаємозамінними.

Людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca інших фармкомпаній.

Такі рекомендації Міністерству охорони здоров'я України надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), інформує прес-служба МОЗ.

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"Вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними", - пояснили в НТГЕІ.

Водночас, як зазначається, експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними.

"Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac, бо щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність, та вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення", - пояснили в МОЗ.

При цьому у міністерстві гарантують, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою, буде в достатній кількості та доступною.

Вакцинація проти коронавірусу препаратом AstraZeneca

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася поетапна кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Також невдовзі має початися вакцинація препаратом CoronaVac китайської компанії Sinovac.

МОЗ збільшив інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів. Відповідно, щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 повинно розпочатись не раніше, ніж в середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими.

Україна очікує в квітні на отримання у межах глобальної ініціативи COVAX 360 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї.

Уряд Індії тимчасово призупинив експорт вакцини AstraZeneca/Covishield, щоб задовольнити внутрішній попит.

В Україні від початку кампанії з вакцинації від COVID-19 щеплено майже292 тис. осіб.

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Автор: Леся Лещенко